Former aux compétences documentaires Bibliothèque Universitaire Sorbonne Paris Nord Villetaneuse, mardi 2 avril 2024.

Former aux compétences documentaires Table-ronde réunissant bibliothécaires et enseignants universitaires : comment favoriser l’esprit critique via l’acquisition de compétences documentaires par nos étudiants ? 2 avril et 2 mai Bibliothèque Universitaire Sorbonne Paris Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T14:30:00+02:00 – 2024-04-02T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T14:30:00+02:00 – 2024-05-02T16:00:00+02:00

Bibliothèque Universitaire Sorbonne Paris Nord 99 Av. Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Saint-Leu Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.univ-spn.fr/bibliotheques-universitaires/