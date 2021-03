Paris La Base (En ligne) Paris Forme toi avec Alternatiba Paris – [Hors les murs]* La Base (En ligne) Paris Catégorie d’évènement: Paris

[Cycle de formation de mars 2021] FORMATIONS – Mars

Pour continuer de lutter collectivement, forme-toi !

? Quelle stratégie pour relever le défi climatique :

Mardi 9 mars de 19h à 21h

? Secret d’une réunion efficace :

Mercredi 17 mars de 19h à 20h30

? Tout savoir sur Alternatiba Paris :

Jeudi 25 mars – 19h-20h

? Initiation à l’action non-violente :

Samedi 27 mars – 14h-17h

? Astuces pour une communication réussie :

Lundi 29 mars – 18h30-20h Voici le lien pour t’inscrire au(x) formation(s) qui t’intéressent et changer le monde avec nous ! [https://www.helloasso.com/…/forme-toi-avec-alternatiba…](https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-paris/evenements/forme-toi-avec-alternatiba-paris?fbclid=IwAR0dOxVGqSYI2uJzlZjLMPesbct7goKWcXcovtxZMObGu1STShsaJPpKwbw) *[Hors les murs] : Evènement extérieur au Territoire de la Vallée de la Bièvre mais qu’il nous semble pertinent de relayer ici L’équipe de l’Agenda Collaboratif

Entrée sur inscription – à Prix libre

Proposé par Alternatiba Paris

2021-03-09T19:00:00 2021-03-09T21:00:00;2021-03-17T19:00:00 2021-03-17T20:30:00;2021-03-25T19:00:00 2021-03-25T20:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T17:00:00;2021-03-29T18:30:00 2021-03-29T20:00:00

