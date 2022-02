Forme et Chateaux : relaxation et visite dégustation au Château Richelieu Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Forme et Chateaux : relaxation et visite dégustation au Château Richelieu Fronsac, 21 février 2022, Fronsac.

2022-02-21 – 2022-02-21

Fronsac Gironde Fronsac EUR 23 Accompagnés de Marcelline, découvrez le Fronsadais autrement!

Vous êtes plutôt relaxation ou balade guidée dans les vigne ?

Au choix, le matin : 1h de stretching-relaxation. Entre gym douce et yoga, le stretching allie mouvements d’assouplissement et de respiration. Ou bien l’après midi : 1 h de balade guidée dans les vignes. Dans les deux cas, vous profiterez de la visite du Château Richelieu des vignes aux chais et pour finir, une dégustation des vins du Château avec vue panoramique sur les vignes.

Fronsac

