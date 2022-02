Formations Civique et Citoyenne Être humain, vivre ensemble – Stéréotypes et préjugés et Sexe et Genre la piscine Maxéville Catégories d’évènement: Maxéville

Formations Civique et Citoyenne Être humain, vivre ensemble – Stéréotypes et préjugés et Sexe et Genre

du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars à la piscine



Nous proposons une formation de 2 journées en présentiel, au tarif à la charge des organismes d’accueil de 100 Euros par volontaire et par formation. Le Premier jour Identifier les biais cognitifs qui mènent à la construction de stéréotypes Retracer le processus de construction d’un préjugés Faire la différence et le lien entre stéréotypes, préjugés et discriminations Imaginer des moyens de déconstruction ou de lutte face aux discriminations permettant ainsi de mieux comprendre les impacts des discriminations et d’imaginer collectivement des moyens de lutter contre. Et le Deuxieme jour Définir et différencier les notions de sexe et de genre Prendre conscience de ses propres représentations et pratiques Faire la distinction entre les caractéristiques biologiques et non biologiques attribuées aux femmes et aux hommes Découvrir que le genre est une construction sociale et culturelle, et que ses approches diffèrent selon les cultures Comprendre les impacts des discriminations basées sur les représentations en matière de sexe et de genre Imaginer des moyens de lutte contre ces discriminations Par le biais d’activités simples et ludiques mais surtout de mise en débat, cette formation vous permettra de mieux comprendre les impacts des discriminations basées sur les représentations genrées et d’imaginer collectivement des moyens de lutte contre ces discriminations.Vous êtes volontaire en service civique ? Vous souhaitez participer à une formation civique et citoyenne ?

100 Euros (repas compris)

Cette formation a pour objectif de faire découvrir et comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans l’émergence et l’utilisation des stéréotypes et des préjugés et les notions de sexe et de genre la piscine 5 avenue de metz 54320 Maxeville Maxéville Meurthe-et-Moselle

2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T18:30:00



