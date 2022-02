Formations Civique et Citoyenne Être humain, vivre ensemble – Sexe et genre Antenne de Strasbourg – Les Petits Débrouillards Grand Est, 20 avril 2022, Eckbolsheim.

Définir et différencier les notions de sexe et de genre Prendre conscience de ses propres représentations et pratiques Faire la distinction entre les caractéristiques biologiques et non biologiques attribuées aux femmes et aux hommes Découvrir que le genre est une construction sociale et culturelle, et que ses approches diffèrent selon les cultures Comprendre les impacts des discriminations basées sur les représentations en matière de sexe et de genre Imaginer des moyens de lutte contre ces discriminations Par le biais d’activités simples et ludiques mais surtout de mise en débat, cette formation vous permettra de mieux comprendre les impacts des discriminations basées sur les représentations genrées et d’imaginer collectivement des moyens de lutte contre ces discriminations.Vous êtes volontaire en service civique ? Vous souhaitez participer à une formation civique et citoyenne ? Nous proposons 5 formations différentes, de 1 journée en présentiel, au tarif à la charge des organismes d’accueil de 50 Euros par volontaire et par formation. Si le contexte sanitaire n’est pas favorable à une rencontre physique, nous nous accordons le droit de dématérialiser la formation. Dans ces conditions, la formation garde les mêmes objectifs mais s’effectue en 2×2 heures, de 10h à 12h et de 14h à 16h. La formation Online nécessite un ordinateur, une connexion internet stable, un micro et une webcam. Suite à votre inscription, toutes les informations nécessaires vous seront communiquées. Les objectifs visés sont : Définir et différencier les notions de sexe et de genre Prendre conscience de ses propres représentations et pratiques Faire la distinction entre les caractéristiques biologiques et non biologiques attribuées aux femmes et aux hommes Découvrir que le genre est une construction sociale et culturelle, et que ses approches diffèrent selon les cultures Comprendre les impacts des discriminations basées sur les représentations en matière de sexe et de genre Imaginer des moyens de lutte contre ces discriminations Par le biais d’activités simples et ludiques mais surtout de mise en débat, cette formation vous permettra de mieux comprendre les impacts des discriminations basées sur les représentations genrées et d’imaginer collectivement des moyens de lutte contre ces discriminations.

Sur inscription – 50€ / volontaire

Antenne de Strasbourg – Les Petits Débrouillards Grand Est 12 rue des cygnes – 67000 Strasbourg Eckbolsheim Bas-Rhin



