AFOCAL – Délégation Régionale Normandie, le jeudi 2 décembre à 09:00

Journée proposée par la Délégation Régionale de l’AFOCAL en Normandie, dans le cadre du **Plan de Formation des acteurs éducatifs en Accueil Collectif de Mineurs**, coordonné par le SDJES de Seine-Maritime. **OBJECTIFS** Distinguer les préjugés, les stéréotypes et les discriminations Prendre conscience de ses propres comportements Identifier des propos ou situations qui relèvent de la discrimination ou du harcèlement Agir pour enrayer les engrenages qui conduisent à la haine de l’autre et à la violence **CONTENUS** Ciné-débat « expériences psycho-sociales » Recueil et analyse de situations vécues Séquences de positionnement éducatif Apports théoriques et contextuels Références culturelles et institutionnelles **INTERVENANT** **Vincent HARDOUIN – Délégué National « Engagement – Actions éducatives »** Habilité au titre du « Label Citoyen » – Fondation du Camp des Milles – « Mémoire et Education » Habilité formateur de formateurs au titre de l’ANCT – Programme « Valeurs de la République et Laïcité »

Entrée libre, sur inscription

Prévenir les discriminations et agir pour la Fraternité, dans et par les Accueil Collectifs de Mineurs

AFOCAL – Délégation Régionale Normandie 41 route de Neufchâtel, 76000 ROUEN Rouen Seine-Maritime



