du mercredi 9 février au lundi 14 février à Astrolabe Formation

FORMATION VERS LES METIERS DE LA BEAUTE ————————————— ### REUNIONS D’INFORMATION ### Mercredi 9, vendredi 11 et lundi ### 14 février 2022 à 9h30 à ASTROLABE ### FORMATION Information collective suivie du SAS D’INTEGRATION avec ASTROLABE FORMATION du 21 au 25 février 2022 **Conditions requises** * Etre inscrit dans un Parcours Entrée dans l’Emploi * ou en Mission Locale * Etre inscrit à Pôle Emploi * Avoir un projet validé dans le secteur de la coiffure ou de l’esthétique * Vouloir acquérir un diplôme via l’alternance. Les * places sont réservées en CFA **Démarrage du parcours : du 28 février au 22 juillet 2022** * Consolidation du projet professionnel * Rencontre de professionnels du secteur * Communication par le biais du théâtre * Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) : CV, lettre de motivation, simulation d’entretien, ateliers thématiques * Immersion en entreprise (2 périodes de 3 semaines) * Plateaux techniques * Remise à niveau (français, mathématiques, anglais) * Job dating pour amener à la signature d’un contrat d’apprentissage **A l’issue de la formation :** * CAP Esthétique * CAP Coiffure **Secteur d’activités** * Les salons de coiffure * Instituts de beauté, Spa etc. **L’information collective et le SAS auront lieu à :** **ASTROLABE FORMATION** **7 avenue François Coppée** **93250 Villemomble** Se présenter avec un CV et idéalement une lettre de motivation correspondant au projet professionnel visé **Lieu de formation :** Campus des Métiers et de l’Entreprise 91-129, rue Edouard Renard 93000 Bobigny

PARCOURS SECURISE VERS LES METIERS DE LA BEAUTE

Astrolabe Formation 7 avenue François Coppée 93250 Villemomble Villemomble Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T12:00:00;2022-02-14T09:30:00 2022-02-14T12:00:00