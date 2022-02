Formation « Venez et Voyez » Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Venez et Voyez » Église du Cœur-Eucharistique de Jésus, 9 mars 2022, Paris. Formation « Venez et Voyez »

du mercredi 9 mars au mercredi 30 mars à Église du Cœur-Eucharistique de Jésus

Programme : Mercredi 9 mars (20h30 – 22h30) : Dieu le père me désire Mercredi 16 mars (20h30 – 22h30) : Jésus le fils me sauve Mercredi 23 mars (20h30 – 22h30) : L’Esprit m’est donné pour que je vive Mercredi 30 mars (20h30 – 22h30) : “Viens, suis-moi !” Qui est Dieu ? Comment reconnaître Dieu dans ma vie ? Suis-je aimé ? Dieu m’appelle-t-il ? Est-ce pour moi ? Église du Cœur-Eucharistique de Jésus 22 rue du Lieutenant Chauré, 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:30:00;2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T22:30:00;2022-03-23T20:30:00 2022-03-23T22:30:00;2022-03-30T20:30:00 2022-03-30T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Adresse 22 rue du Lieutenant Chauré, 75020 Paris Ville Paris lieuville Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Departement Paris

Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Formation « Venez et Voyez » Église du Cœur-Eucharistique de Jésus 2022-03-09 was last modified: by Formation « Venez et Voyez » Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Église du Cœur-Eucharistique de Jésus 9 mars 2022 Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Paris

Paris Paris