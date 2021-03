Saint-Vérain Saint-Vérain Nièvre, Saint-Vérain Formation vélo Assistance Electrique Saint-Vérain Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Vérain

Formation vélo Assistance Electrique, 6 avril 2021-6 avril 2021, Saint-Vérain. Formation vélo Assistance Electrique 2021-04-06 09:00:00 – 2021-04-06 17:30:00 Les Haverts 3 ACALI

Saint-Vérain Nièvre Saint-Vérain EUR Le vélo redevient un véhicule indispensable. L’assistance électrique offre des solutions modulables. Le prix des VAE (vélo assisté électriquement) est souvent dissuasif. Une alternative économique consiste à adapter son vélo.

Programme :

• Les différents moteurs

• Montage d’un kit tout prêt

• Montage à la carte avec des éléments de récupération

• Comparaison des solutions

• Essais clara@acali.eu Le vélo redevient un véhicule indispensable. L’assistance électrique offre des solutions modulables. Le prix des VAE (vélo assisté électriquement) est souvent dissuasif. Une alternative économique consiste à adapter son vélo.

Programme :

• Les différents moteurs

• Montage d’un kit tout prêt

• Montage à la carte avec des éléments de récupération

• Comparaison des solutions

• Essais

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Vérain Autres Lieu Saint-Vérain Adresse Les Haverts 3 ACALI Ville Saint-Vérain