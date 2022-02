Formation « Veilleur de trognes » Saint-Sauveur-en-Puisaye, 5 avril 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Saint-Sauveur-en-Puisaye, le mardi 5 avril à 09:00

Une journée pour s’outiller et permettre aux actuels et futurs « veilleurs de trognes » de tester/améliorer l’outil créé avec Telabotanica, et s’impliquer dans l’Inventaire des trognes entre Loire et Yonne : – Trognes, biomasse et biodiversité: clés de lecture et de compréhension, enjeux présents et à venir – Objectifs et finalités de l’inventaire – Rôles des Veilleurs de Trognes – Test de l’outil d’inventaire (numérique et papier) – Organisation de la campagne 2022 Venez avec votre tablette et.ou smartphone!

Gratuit, ouvert à toutes et tous. Sur inscription: nombre de places limité

Organisé par le CPIE Yonne-Nièvre

Saint-Sauveur-en-Puisaye



