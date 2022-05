Formation “Valoriser ses actions et ses engagements RSE” En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation "Valoriser ses actions et ses engagements RSE"

le jeudi 1 décembre à 09:00

**Objectif général :** L’objectif de cette formation est d’apprendre aux participants à valoriser leurs actions et engagements RSE, en interne, auprès de leurs collaborateurs. L’objectif est d’obtenir leur adhésion, compréhension et participation à la démarche RSE de l’entreprise. **Compétences clefs :** À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : Savoir communiquer en interne sur son projet RSE Valoriser ses engagements RSE auprès de ses collaborateurs Animer des engagements RSE en interne Fédérer ses collaborateurs autour de la RSE [**Voir la fiche programme**](https://agence-lucie.com/?post_type=project&p=3313&et_fb=1&PageSpeed=off)

595€ HT

2022-12-01T09:00:00 2022-12-01T17:30:00

