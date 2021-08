Saint-Cybard MFR Annexe ANGOULEME Charente, Saint-Cybard Formation TP ADVF à Angoulême en Alternance ou en Formation Continue MFR Annexe ANGOULEME Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Saint-Cybard

Formation TP ADVF à Angoulême en Alternance ou en Formation Continue MFR Annexe ANGOULEME, 29 septembre 2021, Saint-Cybard. Formation TP ADVF à Angoulême en Alternance ou en Formation Continue

MFR Annexe ANGOULEME, le mercredi 29 septembre à 09:00

“Le TP ADVF, à quoi ça sert ?” —————————— Contribuer au bien-être des personnes (adultes, enfants, personnes âgées, ou en situation de handicap) au sein de leur foyer : * En respectant leur vie privée, leur dignité et leur intégrité * En assurant les règles d’hygiène et de sécurité * En respectant les aspects du développement durable Retrouvez toutes les informations sur cette formation sur notre site : [TP ADVF MFR Angoulême](https://www.formation-mfr-adulte.fr/formation/titre-advf-assistant-de-vie-aux-familles/) Réunion d’information à Angoulême ——————————— ### Mercredi 29 septembre 2021 **de 9h à 17h SUR RDV** **Prenez RDV au 05 45 37 60 68 ou par mail à** [**[dominique.rabski@mfr.asso.fr](dominique.rabski@mfr.asso.fr)**](dominique.rabski@mfr.asso.fr)

Gratuit, sur RDV

Réunion d’information sur RDV le mercredi 29 septembre de 9h à 17h à la MFR Annexe Angoulême MFR Annexe ANGOULEME Angouleme, 10 rue de Bordeaux Saint-Cybard L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Saint-Cybard Autres Lieu MFR Annexe ANGOULEME Adresse Angouleme, 10 rue de Bordeaux Ville Saint-Cybard lieuville MFR Annexe ANGOULEME Saint-Cybard