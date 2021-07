Formation » Titre Professionnel Secrétaire Assistant médico-Social » IRFREP, 20 septembre 2021-20 septembre 2021, Angoulême.

IRFREP, le lundi 20 septembre à 09:00

Formation en continu et présentiel alternant périodes en centre et en entreprise, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, (modalités adaptables en entreprise). Parcours type de 770h dont 490h en centre et 280h en entreprise. Titre Professionnel Secrétaire assistant(e) médico-social(e) de Niv IV Code RNCP 5863 Possibilité de valider tout ou partie du Titre Professionnel par blocs de compétences CCP 1, CCP 2, CCP3 Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.

Financement individuel / éligible CPF

Information Collective 13/09/21 Formation destinée à toutes personnes motivées par la relation avec le public, l’administratif et le secteur sanitaire et social. Parcours modulable / Eligibilité CPF

IRFREP 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T12:00:00