du jeudi 25 novembre au jeudi 16 décembre à Église Saint-Martin des Champs

Jeudi 25 novembre de 20h30 à 22h15, puis les 2, 9 et 16 décembre, chapelle Saint-Martin Thème : Introduction à la philosophie morale.Il s’agit de réfléchir à ce qui fonde notre agir. Comment déterminer ce qui est bon ou mauvais, juste ou injuste ? Église Saint-Martin des Champs 270 Rue Saint-Martin Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:15:00;2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:15:00;2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T22:15:00;2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T22:15:00

