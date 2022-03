Formation technique : s’enregistrer en D.I.Y. Sélestat, 2 avril 2022, Sélestat.

Formation technique : s’enregistrer en D.I.Y. Sélestat

2022-04-02 – 2022-04-02

Sélestat Bas-Rhin

0 EUR Il est rapidement indispensable dans le parcours d’un artiste / groupe quittant les studios de répétition, et souhaitant prospecter des programmateurs, de disposer de titres de “démo” de la meilleure qualité possible. Pour cela, il est toujours facile d’autoproduire des maquettes “pro” avec un minimum de matériel (interface son, micros, logiciel de production audio) et de savoir-faire. Mais comment ? Quelles sont les astuces pour vous enregistrer en conditions “live” (ou piste par piste), et donner à entendre le meilleur de votre projet ? Quels sont les bons réflexes à acquérir pour réussir son enregistrement et son mixage ? Voici autant de points qui seront abordés lors de ces deux ateliers consacrés à l’enregistrement “DIY”, et mis en pratique par l’enregistrement d’un groupe en situation réelle, puis le mixage du titre enregistré. 02 avril : monter son studio et réussir da prise de son” – 09 avril : mixage et traitement audio.

Session de formation technique sur la filière musicale

