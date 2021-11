Formation Technicien(ne) Réseaux Très Haut Débit – CFA UTEC Informatique UTEC – CCI de Seine-et-Marne, 1 décembre 2021, Émerainville.

UTEC – CCI de Seine-et-Marne, le mercredi 1 décembre à 13:30

Découverte de la formation de Technicien(ne) Réseaux Très Haut Débit visant à former des personnes dans le déploiement et la maintenance des réseaux de Télécommunications et plus particulièrement de la Fibre Optique. Les compétences acquises dans cette formation portent sur : – l’étude de dossiers techniques de mise en oeuvre ou d’extension de réseaux Très Haut Débit ; – la réalisation de travaux de raccordement de conducteurs cuivre et/ou fibre optique, sur un réseau Très Haut Débit horizontal ou vertical, en aérien, en souterrain ou en colonne montante ; – les opérations de mesure et de contrôle permettant d’établir la recette du réseau Très Haut Débit ; – les opérations de raccordement et de service après-vente chez le client.

Entrée libre

Mercredi de l’apprentissage dans le domaine des Télécommunications et de la Fibre Optique

UTEC – CCI de Seine-et-Marne rue Willy Brandt – 77184 EMERAINVILLE Émerainville Seine-et-Marne



