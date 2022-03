Formation taille des orangers pour les jardiniers Jardins du musée international de la parfumerie Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Mouans-Sartoux

Formation taille des orangers pour les jardiniers

Jardins du musée international de la parfumerie, 5 juin 2022, Mouans-Sartoux.

Jardins du musée international de la parfumerie, le dimanche 5 juin à 09:00

Taille de l’oranger Le petit grain sera ensuite distillé dans l’après-midi

Jardiniers avec leurs outils

Formation pour les jardiniers Jardins du musée international de la parfumerie 979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T10:00:00

