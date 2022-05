Formation sur… les violences éducatives ordinaires Baraqueville Baraqueville, 10 mai 2022, BaraquevilleBaraqueville.

EUR La fessée est la plus connues des Violences Educatives Ordinaires. Il en existe d’autres, elles ne sont pas uniquement physiques, elles peuvent aussi être psychologiques ou verbales. Elles sont dites « ordinaires » car elles font parties du quotidien. Elles sont utilisées dans un but dit « éducatif ».

Définir ces violences nous donne une base de réflexion sur les modes d’éducation que nous voulons avoir avec nos enfants. Pour autant, ça ne paraît pas suffisant, la question importante qui vient juste après : « Comment fait-on autrement ? »

En tant que parents ou professionnels de l’éducation, il nous arrive d’être pris en étaux entre ces courants d’éducations dites positives et les conseils de nos ainés qui s’opposent parfois avec ces courants.

Inscription obligatoire soit par téléphone ou mail avec les informations suivantes : Nom – Prénom – Commune – Numéro de téléphone – Nombre de participant avec l’âge des enfants (le cas échéant).

De quoi parle-t-on exactement ? Et surtout comment fait-on autrement ? Pour vous informer et construire ensemble des réponses, Marine Cluzel, consultante en parentalité, vous donne rendez-vous.

CSCPS

