du vendredi 12 mars au vendredi 4 juin

La Réserve des Arts à Pantin, Propose une Formation sur le thème des métiers du réemploi.

—————————————————————————————– ### Venez vous former sur ce métier novateur mêlant Arts & Écologie. _Disposant d’un grand atelier équipé de machines professionnelles pour travailler le cuir et le bois. Elle accompagne les acteurs du secteur culturel( théâtres, musées…) et collecte des matériaux auprès d’entreprises qui seront retravaillés dans l’atelier._ La Réserve des Arts propose une formation de 23 jours sur les métiers de la filière du réemploi **Public recherché :** * Demandeurs d’emplois de 16-30 ans _(peu diplômés/ infra bac ou si diplômés avec un CAP ou BAC pro)_ * Avoir un intérêt pour l’économie sociale, solidaire et circulaire

* Être motivé.e par l’artisanat et l’art (éco-conception, éco-fabrication, cuir et bois) Prochaine session:

**Session 1 : 6 avril-6 mai**

**Session 2 : 7 juin-7 juillet** Afin de **présenter la formation** aux candidats des **Portes Ouvertes** sont **organisées tous les Vendredis à 10h et 14h à la Réserve des Arts (Pantin)** par groupe de 15: * Information sur le programme/ questions 20min

* Visite du lieu avec les ateliers/ échanges 20min

* Pour ceux intéressés entretien individuel/ ou entretien de motivation pour intégrer le programme 20min **Pour un groupe prédéfini avec un accompagnateur il y a possibilité de réserver un autre créneau, sinon pour les vendredis il serait préférable de prévenir**

**de votre venue par mail à l’adresse suivante ou par téléphone:**

**[madeleine.pezon@lareservedesarts.org](mailto:madeleine.pezon@lareservedesarts.org)** **06 68 54 19 97** Journée portes ouvertes à la Réserve des Arts à Pantin La Réserve des arts – l’Entrepôt 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Pantin

