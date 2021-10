Rostrenen Pôle culturel de Rostrenen - Pol sevenadurel Rostrenn Côtes-d'Armor, Rostrenen Formation sur l’enregistrement de son Pôle culturel de Rostrenen – Pol sevenadurel Rostrenn Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Formation sur l’enregistrement de son Pôle culturel de Rostrenen – Pol sevenadurel Rostrenn, 27 octobre 2021, Rostrenen. Formation sur l’enregistrement de son

Pôle culturel de Rostrenen – Pol sevenadurel Rostrenn, le mercredi 27 octobre à 10:00

Le matériel est fourni par la radio, mais n’hésitez pas à emmener le vôtre si vous le souhaitez. Nombre de places limité.

Adhésion à l’association demandée pour participer.

Premier module de la série des formations dans les locaux de Radio Kreiz-Breizh avec pour thème : Comment enregistrer du son avec un enregistreur ? Pôle culturel de Rostrenen – Pol sevenadurel Rostrenn 48 rue Ollivier Perrin, 22110 Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Pôle culturel de Rostrenen - Pol sevenadurel Rostrenn Adresse 48 rue Ollivier Perrin, 22110 Rostrenen Ville Rostrenen lieuville Pôle culturel de Rostrenen - Pol sevenadurel Rostrenn Rostrenen