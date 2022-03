Formation sur le Bien-être professionnel au CEF de Beyrouth AUF, 15 mars 2022, Beyrouth.

Le Centre d’Employabilité Francophone de Beyrouth (CEF) de l’AUF, en collaboration avec l’association « Toumouhat » Organise un atelier de formation en présentiel sur « le bien être professionnel ». Formatrice : Madame Carla Wakim Hobeiche Fondatrice et Présidente de Toumouhat et Directrice Générale de AnNabil Programme de l’atelier : • Comment faire pour créer un environnement sain et de bien-être au sein de son entreprise • • Faire du lieu de travail, un environnement sain pour tous • Concilier vie professionnelle et vie personnelle • Chercher une solution collectivement • Recueillir le feedback des collaborateurs • Comment être un salarié heureux et productif

Créer un environnement sain et de bien-être au sein de son entreprise ,réduire le burn-out, agir sur l’esprit d’équipe et sur la motivation des collaborateurs, être un salarié heureux et productif.

