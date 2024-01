Formation structurer et animer, les étapes clés de la mobilité JTM (Jeunes à travers le monde) Saint-Aubin-du-Cormier, lundi 5 février 2024.

Formation structurer et animer, les étapes clés de la mobilité Il reste des places !!!

Formation La Goélette Structurer et animer les étapes clés d’une mobilité

Les 5 et 6 Février 2024

Rennes

⁉ Inscriptions et infos https://lnkd.in/e53B_NWm 5 et 6 février JTM (Jeunes à travers le monde) Sur inscription, 100€ pour les deux jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T09:00:00+01:00 – 2024-02-05T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T17:30:00+01:00

Objectifs :

Identifier et cerner les enjeux de chaque étape d’accompagnement

Animer une préparation au départ collective et individuelle

Observer des méthodes d’accompagnement & Expérimenter des outils

Accompagner et assurer un suivi au cours de la mobilité

Accompagner le retour de mobilité et la valorisation des compétences acquises

JTM (Jeunes à travers le monde) Espace Anne de Bretagne, 35000 rennes Saint-Aubin-du-Cormier 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne

Formation mobilité internationale

La goélette