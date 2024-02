Formation Stand Up ENSAI Bruz, mercredi 13 mars 2024.

Face au harcèlement de rue, nous faisons toutes et tous partie de la solution. En 1h, découvrez comment agir et réagir. Mercredi 13 mars, 15h15, 17h15 1

Du 2024-03-13 15:15 au 2024-03-13 18:30.

Personnels, étudiantes et étudiants des écoles et universités rennaises, mobilisons contre les violences sexistes et sexuelles en participant nombreuses et nombreux à cet atelier de sensibilisation animé par l’association RésoNantes.

Selon une étude menée par IPSOS pour L’Oréal en mars 2019,

81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics.

Seulement 20% d’entre elles ont été aidées par un témoin.

Découvrez la méthode 5D, pour apprendre à réagir face au harcèlement de rue, que l’on en soit témoin ou victime.

5 sessions sont proposées, animées par l’association Résonantes

> matin sur le Campus Villejean à Rennes

> après-midi sur Campus Ker Lann à Bruz

A propos de Stand Up

LA Fondation des Femmes, l’Oréal Paris et l’ONG Right to Be ont créé le programme Stand Up pour former les femmes et les hommes à intervenir lorsqu’ils·elles sont témoins ou font l’objet de harcèlement de rue.

ENSAI Campus de Ker-Lann BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine