**FORMATION SPORT DANS LA VILLE** ——————————— **C’EST QUOI ?** * SAS d’insertion professionnelle en vue d’intégrer une formation professionnalisante en partenariat avec l’entreprise SOCOTEC * Du 7 au 25 Février 2021 à Pantin. * Temps d’immersion de deux jours au sein de l’entreprise pour mieux comprendre le métier. * Visite du centre de formation. * Des temps sportifs. * De la mise en situation professionnelle. * Des temps de préparation à l’entretien de recrutement et test de sélection. * Rencontre avec l’entreprise + un jeune passé par le projet auparavant et aujourd’hui en contrat chez SOCOTEC **POUR QUI ?** * Jeunes de 16-30 ans * Habitant en QPV dans toute l’Ile de France * Baccalauréat obtenu maximum **C’EST QUAND & OÙ ?** * Du 7 au 25 Février * SAS du lundi au vendredi * A Pantin **LA FORMATION DE SOCOTEC ?** * Une remise à niveau afin d’acquérir les fondamentaux théoriques et techniques. * Une formation au savoir-être et enjeux de l’entreprise. * L’acquisition des connaissances techniques du métier de VÉRIFICATEUR TECHNIQUE EN ÉLECTRICITÉ ou VÉRIFICATEUR TECHNIQUE DE LA PERFORMANCE DURABLE DES BÂTIMENTS ÉNERGIE – ACOUSTIQUE – THERMIQUE * D’une durée de 9 mois, avec alternance centre de formation/Entreprise (Affectation dans une ville en région hors IDF). * Formation rémunérée. * Hébergement pris en charge sur centre de formation + dans la ville d’affectation pendant la durée de la formation. * Permis B financé si non titulaire du Permis B * CDI en fin de formation (affectation sur toute la France) **LES METIERS ?** Vérificateur Technique en électricité : Vous serez rattaché(e) au Chef de groupe ou au Directeur de votre agence Vos missions principales consisteront notamment à : * Réaliser chez nos clients des missions de vérifications réglementaires périodiques d’installations électriques. * Rédiger les rapports d’intervention liés à votre activité. * Réaliser des missions d’assistance technique. * Veiller au maintien et à l’amélioration continue des relations avec les clients. * Participer au développement de l’agence. **Vérificateur Technique de la Performance durable des bâtiments :** Intégré(e) au sein d’une équipe de chargés d’affaires Construction et/ou Patrimoine, vous participez à leurs différentes activités en réalisant des missions qui consisteront notamment à : * Réaliser des vérifications, essais et mesures dans les domaines de la thermique et de l’acoustique. * Rédiger les rapports d’intervention liés à votre activité. * Réaliser les DPE (Diagnostics de Performance Energétique) des constructions neuves. * Réaliser des attestations de vérification de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. * Veiller au maintien et à l’amélioration continue de la relation clients. * Participer au développement des activités de l’agence dans l’exercice quotidien du métier. Ces missions ne sont pas limitatives. **COMMENT S’INSCRIRE ?** * **Envoi des coordonnées + profil du jeune à l’adresse mail suivante : [msoule@sportdanslaville.com](mailto:msoule@sportdanslaville.com) en mentionnant SAS SOCOTEC en objet ou par téléphone 07.49.32.16.56** * Possibilité de venir présenter le dispositif directement dans vos structures.

