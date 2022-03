FORMATION SOUDURE À L’ARC BY WOODS FACTORY Lodève, 12 mars 2022, Lodève.

FORMATION SOUDURE À L’ARC BY WOODS FACTORY Lodève

2022-03-12 – 2022-03-12

Lodève Hérault

75 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Olive et Marie vous emmènent dans l’univers du métal pour une journée dense et passionnante. Que vous soyez bricoleur ou non, ils vous transmettent techniques et gestes adaptés à une bonne pratique de la soudure à l’arc à l’électrode. Vous aborderez toutes les notions essentielles à travers un enseignement théorique des fondamentaux (fusion des métaux, diamètres d’électrodes et puissances et réglages du poste à souder…). C’est aussi l’occasion de se familiariser avec votre propre matériel de soudure si vous en avez. Débutants et initiés bienvenus. Accompagnement individualisé.

Olive et Marie vous emmènent dans l’univers du métal pour une journée dense et passionnante. Que vous soyez bricoleur ou non, ils vous transmettent techniques et gestes adaptés à une bonne pratique de la soudure à l’arc à l’électrode. Vous aborderez toutes les notions essentielles à travers un enseignement théorique des fondamentaux (fusion des métaux, diamètres d’électrodes etc…).

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/programmation/

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Olive et Marie vous emmènent dans l’univers du métal pour une journée dense et passionnante. Que vous soyez bricoleur ou non, ils vous transmettent techniques et gestes adaptés à une bonne pratique de la soudure à l’arc à l’électrode. Vous aborderez toutes les notions essentielles à travers un enseignement théorique des fondamentaux (fusion des métaux, diamètres d’électrodes et puissances et réglages du poste à souder…). C’est aussi l’occasion de se familiariser avec votre propre matériel de soudure si vous en avez. Débutants et initiés bienvenus. Accompagnement individualisé.

Woods Factory

Lodève

dernière mise à jour : 2022-01-19 par