FORMATION SECOURS : LES GESTES QUI SAUVENT Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-les-Mauxfaits Catégories d’évènement: Moutiers-les-Mauxfaits

Vendée

FORMATION SECOURS : LES GESTES QUI SAUVENT Moutiers-les-Mauxfaits, 14 mars 2022, Moutiers-les-Mauxfaits. FORMATION SECOURS : LES GESTES QUI SAUVENT Rue des Jonquilles Centre de secours, ZA La Poiraudière Moutiers-les-Mauxfaits

2022-03-14 – 2022-03-14 Rue des Jonquilles Centre de secours, ZA La Poiraudière

Moutiers-les-Mauxfaits Vendée activage@vendeegrandlittoral.fr https://www.vendeegrandlittoral.fr/medias/2022/01/ateliers_seniors-janv22.pdf Rue des Jonquilles Centre de secours, ZA La Poiraudière Moutiers-les-Mauxfaits

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Moutiers-les-Mauxfaits, Vendée Autres Lieu Moutiers-les-Mauxfaits Adresse Rue des Jonquilles Centre de secours, ZA La Poiraudière Ville Moutiers-les-Mauxfaits lieuville Rue des Jonquilles Centre de secours, ZA La Poiraudière Moutiers-les-Mauxfaits