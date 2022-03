Formation – Savoir si mon association est concernée par les taxes et les impôts Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Formation – Savoir si mon association est concernée par les taxes et les impôts

Maison des Associations de Lille, le lundi 25 avril à 18:00

Objectifs : connaitre les principales règles applicables aux associations en matière de fiscalité pour anticiper votre activité. Contenu : Durant la formation seront abordées les principales questions que se posent les associations : – ais-je le droit de vendre des activités ? – quelles conséquences pour une association d’être fiscalisée ? (TVA, impôts sur les sociétés, taxes diverses…) – peut-on recevoir les dons ? – peut-on recevoir les subventions ? – ais-je droit de faire de la publicité ? Intervenante : Emilie LEFERME, experte comptable, Humafin ✅ Inscription obligatoire

Inscription obligatoire par mail à mda@mairie-lille.fr ou via le formulaire en ligne

La Maison des Associations de Lille organise des sessions gratuites de formation à destination des dirigeants, des bénévoles et des militants associatifs de Lille, Hellemmes et Lomme. Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

