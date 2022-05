Formation “Savoir piloter une démarche de développement durable rentable en hébergement touristique” En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation “Savoir piloter une démarche de développement durable rentable en hébergement touristique” En visioconférence, 28 septembre 2022, Paris. Formation “Savoir piloter une démarche de développement durable rentable en hébergement touristique”

En visioconférence, le mercredi 28 septembre à 09:00

**Objectif général :** Cette formation s’adresse à tout professionnel du tourisme (CHR, Office de tourisme…) qui souhaite initier une démarche de progrès pour réduire ses impacts sur l’environnement. Elle vous apportera la méthodologie et les outils opérationnels pour la mettre enplace. **Compétences clés :** Identifier les enjeux du tourisme durable, Réaliser une analyse environnementale complète, Définir un plan d’action, Piloter un système de management environnemental et déployer l’amélioration continue de sa démarche. [**Voir la fiche formation**](https://agence-lucie.com/formation/developpement-durable-rentable-hebergement-touristique/?et_fb=1&PageSpeed=off)

595€ HT

Mercredi 28 Septembre 2022 – En visioconférence En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-28T09:00:00 2022-09-28T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris Departement Paris

En visioconférence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Formation “Savoir piloter une démarche de développement durable rentable en hébergement touristique” En visioconférence 2022-09-28 was last modified: by Formation “Savoir piloter une démarche de développement durable rentable en hébergement touristique” En visioconférence En visioconférence 28 septembre 2022 En visioconférence Paris Paris

Paris Paris