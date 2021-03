Paris En visioconférence Paris Formation : Savoir concevoir et valoriser un modèle d’économie circulaire En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comprendre les enjeux et les moyens d’évaluer et valoriser une stratégie d’économie circulaire. Cette formation constitue une initiation dynamique et interactive sur le changement de modèle économique vers l’économie circulaire. Une formation innovante proposée en partenariat avec l’AfrSCM et Axoma Consultants [**Voir la fiche programme**](https://agence-lucie.com/formation/economie-circulaire/) **Compétences clefs visées :**

– Comprendre les enjeux du Développement Durable et de la RSE (les 17 ODD, ISO26000…)

– Comprendre les enjeux sociétaux liés à l’économie circulaire

– Appréhender le cadre réglementaire de l’économie circulaire ainsi que les principaux leviers de mise

en œuvre

– Connaître les différentes stratégies d’économie circulaire à travers ses nouveaux modèles

économiques (éco-conception, économie de fonctionnalité, réparation, réutilisation, recyclage, cycle de

vie d’un produit, éco-conception, éco-innovation, hiérarchie des déchets et les low-tech …)

– Identifier les leviers de rentabilité dans la mise en œuvre de l’économie circulaire

– Identifier les indicateurs clés de performance (KPI) utilisables dans le cadre de l’économie circulaire

– Connaitre les étapes clés de lancement d’un projet

– Faire de l’économie circulaire un levier de performance et renforcer la collaboration entre services

dans l’entreprise

1050€ H.T.

2021-06-28T09:00:00 2021-06-28T17:30:00;2021-06-29T09:00:00 2021-06-29T17:30:00

