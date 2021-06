Rennes Planning familial 35 Ille-et-Vilaine, Rennes Formation santé sexuelle des personnes LGBT+ Planning familial 35 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Formation santé sexuelle des personnes LGBT+ Planning familial 35, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Rennes. Formation santé sexuelle des personnes LGBT+

Planning familial 35, le vendredi 15 octobre à 09:00 Inscriptions obligatoire

Une formation à destination des professionnel-les de santé sur la santé sexuelle des personnes LGBT+, avec un accent sur la transidentité Planning familial 35 11 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T17:00:00

