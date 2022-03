Formation RSE “Aspects environnementaux” – OPCO ATLAS Formation à distance, 7 juillet 2022, .

Formation RSE “Aspects environnementaux” – OPCO ATLAS

Formation à distance, le jeudi 7 juillet à 09:00

Comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale et du développement durable, particulièrement dans leur composante environnementale ; connaître des leviers opérationnels pour mettre en œuvre une stratégie environnementale responsable ; mesurer la performance environnementale de son entreprise : tels sont les principaux volets de cette formation. Objectifs de cette formation : —————————— Connaître et identifier les différents aspects environnementaux de la RSE ; Identifier la réglementation et le droit de l’environnement en lien avec son activité ; Identifier et maîtriser les risques en lien avec l’environnement ; Intégrer les contraintes environnementales dans son modèle d’affaires ; Déterminer les pistes d’amélioration en matière environnementale ; Mesurer les impacts/effets positifs et gains associés ; Savoir identifier et impliquer les parties prenantes ; Comprendre le rôle déterminant du management. Catégorie : formations-rse-acn-atlas Pour plus d’informations : [https://www.perspective-formation.fr/formations/rse-aspects-environnementaux/](https://www.perspective-formation.fr/formations/rse-aspects-environnementaux/)

Pourquoi se former à la RSE : Aspects environnementaux ?

Formation à distance France Indre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

