du mardi 25 janvier au mardi 13 septembre à zoom

_**1 mardi après-midi par mois de janvier à septembre 2022**_ _**en classe virtuelle**_ **Pourquoi cette Formation RepérÂge ?** La session d’ateliers RepérÂge vise à aider à la formation/sensibilisation des équipes. En 7 ateliers, elle aborde les principales problématiques liées au risque de perte d’autonomie ou de son aggravation rencontrées par les personnes âgées vivant à domicile. **Objectifs** * donner aux intervenants au contact de personnes vivant à leur domicile les signes d’alerte à observer : une base pour le repérage qu’ils peuvent aussi transmettre aux aidants au contact de la personne concernée ; * sensibiliser les personnels intervenants aux facteurs de risque : ces facteurs « bon à savoir » peuvent être des points de vigilance par rapport aux signes d’alerte ; * guider les intervenants dans l’application des recommandations de bonnes pratiques : ces conduites à suivre dès lors qu’une problématique est rencontrée chez une personne accompagnée ; * répondre à des interrogations des salariés confrontés à une situation particulière à un moment donné (chute, décès du conjoint, etc.). **Programme** * ATELIER 1. Mauvaise nutrition, dénutrition et déshydratation 25/01/2022 * ATELIER 2. Chutes 08/02/2022 * ATELIER 3. Risques liés à la prise des médicaments 08/03/2022 * ATELIER 4. Souffrance physique 12/04/2022 * ATELIER 5. Souffrance psychique 10/05/2022 * ATELIER 6. Troubles du comportement et troubles cognitifs 14/06/2022 * ATELIER 7. Risque sur la santé des aidants 13/09/2022

