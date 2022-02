Formation Relation avec soi / aux autres LAB01 – Living Lab, 16 juillet 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Formation Relation avec soi / aux autres

du samedi 16 juillet au dimanche 17 juillet à LAB01 – Living Lab

Cette formation a été conçue pour aider les personnes à développer à l’intérieur d’elles-mêmes (en langage interne) des outils permettant de sortir de « c’est la faute des autres » ou « c’est de ma faute ». Lorsque nous vivons des défis relationnels, avec nous-même et les autres – qui nous connectent souvent à l’impuissance – la plus grande difficulté que nous rencontrons est l’identification à ce que nous sommes en train de vivre. Nous vous proposons de reprendre la main sur ces états émotionnels et d’acquérir une compréhension plus vaste de ce qui est réellement en train de se jouer. Vous serez donc en mesure d’écouter les besoins derrière les stratégies et apprendre à sortir des pensées sclérosantes qui entourent certaines situations désagréables. Une fois ce travail fait avec vous-même vous serez en mesure (si vous le souhaitez) de vous affirmer authentiquement auprès de l’autre. Sur la base d’apports théoriques et de mises en situation en groupe, vous acquérez : • Plus de compréhension sur l’impact des conditionnements (croyances) dans vos vies • Une plus grande connaissance de vous-même dans les relations de « vous à vous » et de « vous aux autres » • Plus de discernement pour sortir des interprétations, des jugements, des pensées négatives • Les grands principes de la responsabilité émotionnelle, en apprenant à vous relier à vos ressentis physiques et émotionnels • Des bases solides pour entendre les besoins cachés derrière vos stratégies et celles des autres. Vous repartirez avec les bases nécessaires pour communiquer avec vous-même avec clarté, augmenter le niveau de confiance dans vos relations, prévenir les conflits, les résoudre et plus globalement avoir une meilleure compréhension de votre fonctionnement interne. Pré-requis : aucun

190€ TTC le we

Apprendre à transformer nos jugements et nos pensées négatives pour plus de légèreté émotionnelle (de soi à soi – de soi aux autres)

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



