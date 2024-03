Formation Reiki 1er degré Espace Améthyste Yssingeaux, samedi 20 avril 2024.

Formation Reiki 1er degré Espace Améthyste Yssingeaux Haute-Loire

Formation reiki 1er degré sur 2 jours

Animée par Jacqueline BONDI et Isabelle ANDRE, praticiennes et formatrices reiki depuis plus de 20 ans

Manuel pédagogique + Attestation de stage + soutien post-formation

180 180 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Espace Améthyste 1 rue Alsace Lorraine

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@omikao.fr

