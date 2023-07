Formation – Réécrire son scénario de court métrage Catégorie d’Évènement: ile de france Formation – Réécrire son scénario de court métrage, 9 décembre 2023, . Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 350 € (possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) Un week-end de formation pour appréhender la réécriture de son scénario de court-métrage. Encadré par un script doctor, la formation vous permettra de contourner et surmonter les ornières et difficultés de la réécriture de votre scénario. Objectifs Appréhender la réécriture de son court-métrage.

Repérer les qualités et défauts de son projet.

Appréhender les retours des lecteurs et producteurs.

Mettre en place des axes de réécriture.

Améliorer son scénario. Prérequis Connaissance du secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Avoir un projet de court métrage. Effectif 8 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/reecrire-son-scenario-de-court-metrage/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm https://maisondufilm.com/formations/reecrire-son-scenario-de-court-metrage/

