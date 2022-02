Formation REAAP sur l’évolution des structures familiales Centre socio-culturel Mosaïc Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Formation REAAP sur l’évolution des structures familiales Centre socio-culturel Mosaïc, 30 mai 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Formation REAAP sur l’évolution des structures familiales

du lundi 30 mai au mardi 31 mai à Centre socio-culturel Mosaïc Sur inscription

proposée par la CAF, le Département et l’Udaf en trois lieux du Département Centre socio-culturel Mosaïc 10 rue du Serre Blanc St Paul Trois Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

2022-05-30T09:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T17:00:00

