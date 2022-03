Formation Radio à Hapchot Radio Rion-des-Landes Rion-des-Landes Catégories d’évènement: Landes

Rion-des-Landes

Formation Radio à Hapchot Radio Rion-des-Landes, 26 mars 2022, Rion-des-Landes. Formation Radio à Hapchot Radio rue de Mâa Ecolieu Jeanot, lieu-dit Peye Rion-des-Landes

2022-03-26 09:30:00 – 2022-03-26 18:00:00 rue de Mâa Ecolieu Jeanot, lieu-dit Peye

Rion-des-Landes Landes Nous aborderons les axes suivants :

– la prise de son & les bases du montage audio

– l’écriture & l’expression radiophoniques (interview, chronique, voix

au micro…)

– la conception d’une émission radio de A à Z Et nous terminerons cette journée par une émission en direct avec vos créations de la journée ! Histoire de vous mettre dans le bain tout de suite ;) Pourquoi suivre cette formation radio ? Pour que vous ayez toutes les clés pour réaliser vos projets sonores ou pour découvrir le monde de la radio et pourquoi pas rejoindre l’association Hapchot Média pour réaliser votre propre émission.

rue de Mâa Ecolieu Jeanot, lieu-dit Peye Rion-des-Landes

