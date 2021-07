Royan Hommes et savoirs Charente-Maritime, Royan Formation professionnelle rémunérée secteur VENTE Hommes et savoirs Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Hommes et savoirs, le lundi 9 août à 09:30

Certifiez vos compétences dans le secteur de la vente —————————————————– * Vendeur conseil en magasin * Employé commercial en magasin * Conseiller commercial * Assistant manager des unités marchandes Formation rémunérée et prise en charge par la région Nouvelle Aquitaine Prescription auprès de votre conseiller pôle emploi, mission locale, cap emploi…

Inscription par votre conseiller pôle emploi, cap emploi, mission locale..

Hommes et savoirs 27 chemin de la Garenne 17200 ROYAN

2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T10:00:00

