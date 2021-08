Royan Hommes et savoirs Charente-Maritime, Royan Formation professionnelle rémunérée secteur SANITAIRE ET SOCIAL Hommes et savoirs Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Formation au titre professionnel ADVF en AFEST A partir du 6 septembre 2021 à Royan et sur le bassin Marennes-Oléron et jusqu’au 23 décembre 2021 Validation de 2 modules du titre professionnel de niveau 3 70% en entreprise 30 % en centre de formation 35H hebdomadaire

Sur inscription par votre conseiller à l’emploi et au projet professionnel

Formation Assistant de vie aux familles
Hommes et savoirs
27 chemin de la Garenne
17200 ROYAN
Royan

