Formation – Produire un film documentaire Catégorie d’évènement: île de France

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Deux jours de formation avec un gros focus sur les spécificités de la production propres au genre documentaire. Objectifs Maîtriser la chaîne de la fabrication d’une œuvre documentaire et ses spécificités

Connaître le paysage de la production documentaire en France

Identifier les principaux financements spécifiques au documentaire

Savoir comment s’entourer pour un projet de film documentaire

Contact : 0140343246 https://maisondufilm.com/formations/faire-un-film-documentaire/

Paris