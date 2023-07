Formation : Produire de l’animation Catégorie d’Évènement: ile de france Formation : Produire de l’animation, 4 novembre 2023, . Du samedi 04 novembre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 350€ (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) Comment produire, gérer, encadrer et superviser la production d’un court métrage d’animation ? Une formation avec un focus sur la chaîne de fabrication. Objectifs Connaître la chaîne de la fabrication d’une œuvre audiovisuelle 2D et 3D

Savoir identifier les financements et les éléments de production d’une œuvre d’animation

Savoir gérer les équipes, les plannings et les licences

Identifier les différents outils, les principaux logiciels et les postes de chacun

Prérequis Connaissance du secteur du cinéma d'animation Effectif 10 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/produire-de-lanimation-2/ +33140343246 formation@maisondufilm.com

Détails
Departement Paris

