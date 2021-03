Rennes Maison des associations Ille-et-Vilaine, Rennes Formation pro #2 – Journée méthodologique Maison des associations Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Formation pro #2 – Journée méthodologique Maison des associations, 24 juin 2021-24 juin 2021, Rennes. Formation pro #2 – Journée méthodologique

Maison des associations, le jeudi 24 juin à 09:00

**Journée méthodologique : construire une médiation** OBJECTIFS

Découvrir ou élargir ses connaissances sur le carnet de voyage dessiné

Construire un programme de médiation autour de ce genre en structure CONTENU

BD d’aventure, reportage dessiné ou carnet de voyage : décorticage d’un genre à part

Promenade avec les auteurs : de l’aventure au récit intime

Atelier : concevoir des outils de médiation autour du voyage PRATIQUE

Jeudi 24 juin 2021 de 9h00 à 17h30

Animée par Alain Faure, coordinateur culturel et ancien libraire

Maison des associations, 6 Cours des Alliés, 35000 RENNES

Sur inscription

Formations pro à destination des professionnels du livre Maison des associations 6 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison des associations Adresse 6 cours des Alliés 35000 Rennes Ville Rennes