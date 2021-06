Formation – Présenter et réécrire son scénario Maison du Film, 26 novembre 2021-26 novembre 2021, Paris.

Formation – Présenter et réécrire son scénario

du vendredi 26 novembre au dimanche 5 décembre à Maison du Film

### **Objectifs** * Améliorer la présentation et la rédaction d’un projet par l’étude d’exemples : synopsis, note d’intention, séquence de scénario, CV et note biographique * Appréhender les principes fondamentaux de la dramaturgie par l’analyse de films courts * Apprendre à évaluer la construction d’un scénario au moyen d’une grille d’analyse objective ### **Programme** **Dramaturgie : premiers pas (7h)** * Exemples de différentes formes de récits courts, à travers la projection de films courts : le récit classique, les films d’un état, les films d’un moment, les films non narratifs. A partir de ces exemples, appréhender les principes fondamentaux de la dramaturgie au cinéma : conflit, incident déclencheur, objectif et enjeux, personnages, actes, trajet de personnage et trajet de spectateur, différence entre histoire et narration. * Exercice : Analyse de la structure de plusieurs films courts de genres cinématographiques différents, de leurs moments de tension et d’émotion. Trouvez les outils pour écrire et analyser une structure de scénario. **Approche rédactionnelle et formelle (5h)** * Les formes du scénario : continuité dialoguée, synopsis (présentation, mise en page) * Les documents de travail intermédiaires : traitement, séquencier **Outils de construction (7h)** * Comment cristalliser les enjeux dans la forme courte. Outils dramaturgiques : la situation, l’évènement, l’objet, l’espace. Comment trouver sa propre écriture et chercher l’efficacité et l’apparente simplicité nécessaire au court métrage. A partir d’exemples des films visionnés et en comparaison avec des formes longues, découvrir les contraintes et les opportunités d’une écriture de film court. * Pourquoi maintenant ? explorer le début d’une histoire, trouver le bon début, la bonne approche pour son projet. * Exercices : Exercice d’écriture : « la première scène » et exercice de cristallisation/ une image vaut mille mots. **Premier jet et ré écriture : un chemin à parcourir (11h)** * Etude de cas d’un projet, de sa V1 à une étape de ré écriture puis projection du film. * Comment contourner et surmonter les ornières et difficultés de la ré écriture ? Pistes de réflexions, appréhension des retours des lecteurs/ producteurs, mise en place des axes de ré écriture. Comment se poser les bonnes questions, faire des choix, les appliquer à son récit. * Exercice : Travail sur un extrait de scénario à réécrire : comment améliorer le récit d’un.e autre ? Comment utiliser les outils des autres pour améliorer son propre récit ? **Approche du scénario dans le cadre de la production (3h)** * Les éléments complémentaires au scénario dans un dossier de financement : note d’intention, note de ré écriture, CV, minibio, synopsis court. * Le processus de pitch – en festival, à un producteur. Comment construire un pitch, résumer son projet, éveiller l’attention d’un.e interlocuteur.ice * Réécriture formelle d’un document par stagiaire retravaillé avec l’intervenant * Exercices : Analyse des éléments du dossier de présentation d’un projet de court métrage **Le pitch, raconter son histoire et celle de son film (2h)** * Exercices : Exercice de pitch de projets des stagiaires.

750 € (Financement personnel ou par Pôle Emploi) – 1000 € (Financement par l’Accord-Cadre de l’Afdas)

5 jours pour connaître et acquérir les bases de l’écriture d’un scénario de fiction : la construction dramaturgique, la caractérisation des personnages et les méthodes de rédaction et de présentation.

Maison du Film 10 passage de Flandre Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00