Formation : Présenter et réécrire son scénario

Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant 750€ (Financement personnel ou Pôle Emploi) 964€ (Financement par l’Accord-Cadre de l’Afdas) Possibilité de payer en plusieurs mensualités Cinq jours pour connaître et acquérir les bases de l’écriture d’un scénario d’un court métrage de fiction. Objectifs Améliorer la présentation et la rédaction d’un projet de court métrage par l’étude d’exemples : synopsis, note d’intention, séquence de scénario, CV et note biographique

Appréhender les principes fondamentaux de la dramaturgie par l’analyse de films courts

Apprendre à évaluer la construction d’un scénario au moyen d’une grille d’analyse objective Effectif 8 personnes Contact : https://maisondufilm.com/formations/presenter-et-reecrire-son-scenario-3/ 01 40 34 32 44 formation@maisondufilm.com https://maisondufilm.com/formations/presenter-et-reecrire-son-scenario-3/

