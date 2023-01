Formation : Préparer un tournage Catégorie d’Évènement: île de France

Du samedi 25 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant 350€ (Possibilité de payer en plusieurs mensualités) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS) Une formation encadrée par un assistant réalisateur pour comprendre la mission de ce poste et pour maîtriser les étapes clés de la préparation d’un projet filmique : Dépouiller un scénario, créer un plan de travail, repérer un décor, communiquer avec l’ensemble de l’équipe. Deux jours alternant théorie et pratique pour réussir sa préparation de film. Objectifs Connaître toutes les étapes de la préparation d’un tournage, quel que soit le format et la durée d’un film.

Savoir réaliser le dépouillement d’un scénario.

Être en mesure d’établir un plan de travail.

Savoir rédiger une feuille de service efficace.

Pouvoir organiser une journée de tournage en fonction des paramètres techniques et humains.

Savoir organiser et effectuer un repérage et un casting. Effectif 10 personnes Contact : https://maisondufilm.com/formations/preparer-un-tournage-2/ 01 40 34 32 44 formation@maisondufilm.com https://maisondufilm.com/formations/preparer-un-tournage-2/

