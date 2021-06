Formation pour travailler efficacement et rapidement à plusieurs Le Moulin Digital, 15 juin 2021-15 juin 2021, Alixan.

du mardi 15 juin au jeudi 17 juin à Le Moulin Digital

_Submergé par les mails ? Fluidifier la transmission d’information ? Simplifier le travail en équipe ? Améliorer la gestion du temps sur des tâches récurrentes ? Mieux échanger vos activités avec des clients / partenaires ?_ Si vous vous posez ces questions, c’est le moment de faire le point sur les moyens à utiliser pour mieux distribuer l’information et répartir les tâches dans votre environnement de travail en équipe. **Le Moulin Digital vous propose de tester gratuitement en avant-première une formation de 2 jours** **Travailler efficacement et rapidement à plusieurs** Ces deux jours de formation vont permettre de découvrir les outils collaboratifs utilisables facilement. Public : manageur, créateur d’entreprise, indépendant, association, demandeur d’emploi, curieux ! Dates : Mardi 15 juin de 9h-17h ; Jeudi 17 juin de 9h-17h PROGRAMME _**Jour 1 : Découverte des outils collaboratifs**_ Matin : Comment identifier l’outil qui me convient le mieux ? calendrier et agendas collaboratif / mails collectifs / messagerie instantanée / applications collaboratives… Après-midi : Démonstration des deux outils de TRELLO (Suivis de tâches) et SLACK (Gestion de projet, partage d’information, veille) _**Jour 2 : Approfondissement des outils collaboratifs. (Ateliers)**_ Matin : Mise en place de Slack et de Trello (Créations des comptes et liaison avec les plateformes de partages d’agendas, fichiers), configuration et optimisation des espaces de travail. Après-midi : Découverte des outils pour automatiser les tâches avec Zapier.

gratuit, sur inscription uniquement

Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan Drôme



