Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations, le jeudi 24 février à 18:30

? Le 24 février se tiendra la 5e édition des formations pour soignant.e.s sur les transidentités afin d’accompagner les personnes trans dans le soin. ? Celle ci se tiendra à la Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations (MDLD) dans le 6e arrondissement. ? Infos et inscriptions : – 06 23 28 65 32 – transat.asso@gmail.com Merci d’envoyer vos noms prénoms et mail pour l’inscription où de les renseigner en cas de message vocal.

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T21:00:00

