FORMATION PLOMBERIE BY WOODS FACTORY Lodève, 27 mars 2022, Lodève.

FORMATION PLOMBERIE BY WOODS FACTORY Lodève

2022-03-27 – 2022-03-27

Lodève Hérault

80 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Switchez le plombier pour les petits travaux faciles ! C’est le leitmotiv de Nico. Savoir quand appeler le plombier et quand ne pas l’appeler sera le fil conducteur de cette journée. Vous découvrirez et expérimenterez comment changer une chasse d’eau, un robinet, un siphon mais aussi faire et refaire des joints de salle de bain ou encore régler votre cumulus et analyser certaine pannes courantes. Lorsque vous aurez regagné de l’autorité sur votre cuisine et votre salle de bain, vous pourrez apprendre à créer un réseau avec des raccords rapides en vue d’alimenter un jardin par exemple.

Switchez le plombier pour les petits travaux faciles ! C’est le leitmotiv de Nico. Savoir quand appeler le plombier et quand ne pas l’appeler sera le fil conducteur de cette journée. Vous découvrirez et expérimenterez comment changer une chasse d’eau, un robinet, un siphon mais aussi faire et refaire des joints de salle de bain ou encore régler votre cumulus et analyser certaine pannes courantes.

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/formation-plomberie/

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Switchez le plombier pour les petits travaux faciles ! C’est le leitmotiv de Nico. Savoir quand appeler le plombier et quand ne pas l’appeler sera le fil conducteur de cette journée. Vous découvrirez et expérimenterez comment changer une chasse d’eau, un robinet, un siphon mais aussi faire et refaire des joints de salle de bain ou encore régler votre cumulus et analyser certaine pannes courantes. Lorsque vous aurez regagné de l’autorité sur votre cuisine et votre salle de bain, vous pourrez apprendre à créer un réseau avec des raccords rapides en vue d’alimenter un jardin par exemple.

woods factory

Lodève

dernière mise à jour : 2022-01-18 par