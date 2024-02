Formation plessage et trognes à Boursay Boursay, vendredi 16 février 2024.

La Maison Botanique propose des sessions de formation à la technique du plessage une fois par an ou sur demande.

Formation plessage à Boursay. Ces formations d’une journée permettent de mettre en pratique la technique du plessage percheron mais aussi d’appréhender les différentes variantes régionales permettant ainsi d’ouvrir le champ des possibilités offertes par ces techniques. Une visite guidée du site permet enfin de découvrir les différents modes de gestion d’une haie plessée et des trognes et d’entrevoir ainsi l’étendu des situations pour lesquelles ces techniques présentent de nombreux avantages. Journée participative le dimanche initiation à la taille de trognes, démonstration de valorisation des résidus de taille, entretien participatif, gaufres et chocolat chaud. Formation avec Dominique Mansion, Virgile Vetro et Serge Morice. EUR.

Début : 2024-02-16 08:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

Rue des Ecoles

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@maisonbotanique.com

