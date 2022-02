Formation « plan d’engagement des parties prenantes dans une démarche RSE » En visioconférence, 12 avril 2022, Paris.

Dans un contexte de grands changements environnementaux et sociétaux, les attentes des parties prenantes sont devenues plus fortes et plus complexes. La formation va permettre d’instaurer un dialogue participatif et une relation de confiance avec l’ensemble des parties prenantes, en utilisant des méthodes et outils adaptés aux relations internes et/ou externes. L’objectif sera de mettre en oeuvre un plan de management et d’engagement de vos parties prenante. [Voir la fiche formation](https://agence-lucie.com/formation/plan-engagement-parties-prenantes-demarche-rse/)

595€ par participant – Formation de 1 jour soit 7 heures

